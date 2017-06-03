Национальные законодательства большинства стран мира предусматривают жесткие ограничения в отношении производства и оборота взрывчатых веществ как внутри страны, так и их экспорта и импорта. Жесткими правилами лимитируется и осуществление взрывных работ: граждане иностранного государства не имеют права выполнять или руководить взрывными работами, за исключением систем мониторинга и диагностики, не допускается применение систем удаленного управления производством взрывчатых веществ с центром управления, находящимся за пределами страны, и т.п.

Тем не менее, как стало известно haqqin.az из достоверных источников, турецкая компания ORICA-NITRO Partlayici Mad. San. ve Tic. A.Ş – дочерняя фирма австралийской ORICA Mining Services, нелегальным путем – через Грузию - переправляет в Армению взрывчатые материалы и детонаторы. А в Армении всё это успешно используют, причем на оккупированных территориях Азербайджана. Между тем взрывчатые вещества могут использоваться и в военных целях, и не исключено, что в армянской армии также можно обнаружить турецкую взрывчатку.

Как в этом случае следует относиться к заявлениям официальных лиц Турции, что границы страны с Арменией надежно закрыты и что турецкое правительство поддерживает блокаду государства-агрессора? Знает ли турецкое правительство и компетентные органы о поставках компанией ORICA-NITRO Partlayici Mad. San. ve Tic. A.S. взрывчатки в Армению, ведь это прямое нарушение законодательства страны?

Хотелось бы думать, что не знают, но ORICA-NITRO Partlayici Mad. San. ve Tic. A.S. занимает видное место в турецком бизнесе, то есть находится в правовом поле страны. Не знать, не видеть ее нелегальной деятельности официальные органы Турции не могут. Так что непонятно, отчего до сих пор соответствующие структуры не обратили внимание на незаконный реэкспорт веществ особого назначения. Не говоря уже о том, что поставки осуществляются не куда-нибудь, а в страну, воюющую с Азербайджаном, союзником Турции.

Как выяснилось, ORICA-NITRO Partlayici Mad. San. ve Tic. A.S. в то же время экспортирует свою продукцию в Азербайджан. Более того, участвует в добыче железных руд в Дашкесане, золота - в Гедабеке в интересах американской AIMC Ltd., добыче известняка на карьерах американской же NORM и скоро приступит к работам на Човдарском месторождении золота, выступая подрядчиком государственной компании AZERGOLD.

При разработке наших золотоносных месторождений используется только продукция ORICA-NITRO Partlayici Mad. San. ve Tic. A.Ş., а подрядчиком выступает азербайджанская компания-резидент - дистрибьютор ORICA-NITRO Partlayici Mad. San. Ve Tic. A.Ş. – компания AzInter Partlayış MMC.

Комментарий, чрезвычайно, правда, краткий, удалось получить. Однако сама AzInter Partlayış от ORICA-NITRO Partlayici Mad. San. Ve Tic. A.Ş открещивается, заявляя, что никаких связей у них с этой фирмой нет. Однако при этом сотрудники AzInter Partlayış MMC проявляют удивительную осведомленность, подчеркивая, что замеченная в сбыте взрывчатки в Армению компания не турецкая, а австралийская и действует, в основном, в нефтяной отрасли.

Еще более категоричны были в офисе самой ORICA-NITRO Partlayici Mad. San. Ve Tic. A.Ş: «Никаких контактов с Арменией не имеем и взрывчатку для военных целей не производим. А вообще наша продукция находится в открытой продаже. Может, армянские коммерсанты закупили ее в какой-то другой стране. Мы не обязаны, да и не можем следить за каждым покупателем».

Поскольку все, как говорится, умыли руки, а взрывчатые вещества тем временем поступают к нашим агрессивным соседям от наших самых близких соседей, этим делом должны заняться азербайджанские спецорганы.