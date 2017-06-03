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Армения готовится к наступлению Азербайджана

 

С 29 мая по 5 июня в одном из соединений армянской армии, дислоцированных на южном направлении в оккупированном Карабахе, с привлечением подчиненной воинской части проходят полковые тактические учения по боевой стрельбе, в ходе которой были учтены как особенности боевых действий, имевших место во время прошлогодних апрельских событий, так и характер возможных действий азербайджанской армии, сообщает "Новости Армении".

«Накануне прошел этап боевой стрельбы. После осуществления необходимых подготовительных работ по поражению огневых точек противника в рамках взаимодействия артиллерийских подразделений, пришедших на помощь воинской части, подразделения перешли от обороны к контрнаступлению и восстановили передовую. Одновременно с целью предотвращения дальнейшего продвижения и срыва намерений противника в бой вступили бронетанковые силы, которые благодаря грамотным действиям выполнили на условном поле поставленную перед ними задачу» - говорится в сообщении.

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