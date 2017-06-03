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В Украине планируют ввести свободное обращение оружия

 

В Верховной Раде готовят законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Об этом в эфире украинского «Пятого канала» заявил председатель комитета Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.

«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать», — сказал он.

По его словам, необходимо определить категории людей, которым можно выдать разрешение на оружие.

Пашинский уточнил, что соответствующий законопроект может быть рассмотрен на заседании Верховной Рады уже осенью.

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