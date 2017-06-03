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10-летний ребенок покончил с собой?

Автор: Отдел информации 

В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступил сигнал о том, что в Саатлинском районе в селе Гаралар в Главный Муганский канал упал ребенок. Спасатели МЧС в настоящее время ведут поиски ребенка, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Как стало известно, пропал 10-летний Этибар Фараджев. Он поссорившись с матерью, написал на заборе дома, что покончит жизнь самоубийством. После этого ребенок пропал. В одном километре от дома Фараджевых в Миль-Муганском канале был найден башмак ребенка. В связи с этим допускается возможность самоубийства ребенка. 

К поискам ребенка приступили водолазы МЧС. Правоохранительные органы начали проверку по факту пропажи Э.Фараджева.

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