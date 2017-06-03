В Таиланде британец, которому около 40 лет, получил серьёзную травму головы после падения с балкона отеля, сообщает The Sun.

Мужчина отдыхал в одном из отелей Паттайи, куда он вызвал проститутку-трансвестита по имени Ситтипонг Манекат. Ситтипонг находилась в номере, когда мужчина голым выпрыгнул с балкона отеля. Мужчина получил травму головы и был госпитализирован. Его состоянию ничего не угрожает.

Ситтипонг не знает, почему мужчина выпал с балкона. Полиция не нашла следов борьбы в номере. Пострадавшего допросят, когда он придёт в себя.