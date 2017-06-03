Арестован главный советник турецкого премьера

В Турции задержали главного советника премьер-министра страны Бироля Эрдема по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского богослова Фетхуллаха Гюлена, сообщает в субботу Anadolu.
Эрдем находится под стражей в Анкаре. Вместе с ним задержали его супругу.
По данным источников агентства в прокуратуре Турции, советника премьера задержали по подозрению в том, что он якобы является членом организации Гюлена, которого турецкие власти обвинили в организации попытки военного переворота, имевшей место в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Она была быстро подавлена силами безопасности.