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Арестован главный советник турецкого премьера

 

В Турции задержали главного советника премьер-министра страны Бироля Эрдема по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского богослова Фетхуллаха Гюлена, сообщает в субботу Anadolu.

Эрдем находится под стражей в Анкаре. Вместе с ним задержали его супругу. 

По данным источников агентства в прокуратуре Турции, советника премьера задержали по подозрению в том, что он якобы является членом организации Гюлена, которого турецкие власти обвинили в организации попытки военного переворота, имевшей место в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Она была быстро подавлена силами безопасности.

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