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НАТО не отвергло предложение Анкары о саммите альянса

 

Союзники Анкары по НАТО не отвергли ее предложение провести саммит НАТО в 2018 году в Турции, заявил официальный представитель турецкого МИД Хюсейн Мюфтюоглу.

Ранее немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия и Франция выступают против проведения саммита альянса в следующем году в Турции, которая якобы заявила о готовности принять встречу на высшем уровне, в связи с нежеланием публично поддерживать "внутреннюю политику Анкары".

"Вопреки утверждениям Die Welt, в нашем предложении провести саммит НАТО в Турции, нет отказа. Такие голословные утверждения нацелены на создание негативных представлений о нашей стране", — говорится в письменном заявлении Мюфтюоглу.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встреч с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предлагал провести один из следующих саммитов альянса в Турции, но решение на этот счет еще не принято.

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