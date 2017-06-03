НАТО не отвергло предложение Анкары о саммите альянса

Союзники Анкары по НАТО не отвергли ее предложение провести саммит НАТО в 2018 году в Турции, заявил официальный представитель турецкого МИД Хюсейн Мюфтюоглу.

Ранее немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия и Франция выступают против проведения саммита альянса в следующем году в Турции, которая якобы заявила о готовности принять встречу на высшем уровне, в связи с нежеланием публично поддерживать "внутреннюю политику Анкары".

"Вопреки утверждениям Die Welt, в нашем предложении провести саммит НАТО в Турции, нет отказа. Такие голословные утверждения нацелены на создание негативных представлений о нашей стране", — говорится в письменном заявлении Мюфтюоглу.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встреч с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предлагал провести один из следующих саммитов альянса в Турции, но решение на этот счет еще не принято.