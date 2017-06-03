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Трамп: «США и впредь будут поддерживать Грузию»

 

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Георгия Квирикашвили и жителей Грузии с Днем независимости страны. Поздравительное письмо Трампа было обнародовано пресс-службой администрации грузинского правительства, передает «Новости-Грузия».

В нем Трамп выразил уверенность, что партнерство Грузии и США в будущем еще больше усилится.

«Грузию и США связывает надежное и активное партнерство, о котором мы говорили во время вашего визита в Вашингтон, и это партнерство, по моему глубокому убеждению, в будущем укрепится еще больше», — говорится в послании американского президента.

Трамп поблагодарил Грузию за вклад в обеспечение международной безопасности, который государство вносит посредством участия в миротворческих миссиях.

«После восстановления независимости Грузия стала демократическим лидером, который вносит свой вклад в обеспечение глобальной безопасности. США выражают благодарность за ваш вклад в Афганистане, который, к сожалению, повлек за собой жертвы. Мы ценим, что в Афганистане, в рамках миротворческой миссии НАТО, грузинские военные несут службу вместе с американскими и международными вооруженными силами. Также мы ценим ваше партнерство в Ираке и в Сирии в рамках созданной коалиции по борьбе с «Исламским государством»», — пишет лидер США.

Он отмечает, что Грузия «настойчиво и сознательно встала на путь определения собственного будущего», несмотря на связанные с безопасностью проблемы в регионе и «давление внешних сил».

Трамп пообещал, что США и впредь будут поддерживать Грузию, народ которой сделал выбор в пользу демократии.

«В будущем мы будем поддерживать ваш выбор, поскольку независимость и демократия Грузии является примером для всего мира. Соединенные Штаты решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», — говорится в письме.

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