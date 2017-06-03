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Глава BP о ценах на нефть: «$50-60 за баррель в ближайшие пять лет»

 

Котировки нефти Brent в ближайшие пять лет сохранятся в диапазоне $50-60 за баррель и такая цена справедлива как для производителей, так и для потребителей. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава британской нефтегазовой BP Роберт Дадли.

«В течение ближайших пяти лет цены, как мы полагаем, будут держаться в диапазоне между $50 и $60 за баррель. Конечно, в течение коротких промежутков времени цена может быть немного ниже или выше, но на данный момент, если вы спросите меня о спросе и предложении, я бы сказал, $50-60», - сказал он.

Он также добавил, что такая цена устроит и компанию на пятилетнюю перспективу.

«Я не думаю, что мы увидим $100 в ближайшие пять лет, и не думаю, что увидим $20. Цена в районе от $50 до $60 на самом деле здоровая для всего мира, она справедлива как для стран-потребителей, так и для стран-производителей», - резюмировал он.

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