"Временное введение ограничений на телекоммуникационные услуги через интернет (Skype, Viber, WhatsApp и др.) на территории Азербайджана как составной части мер безопасности на IV Играх исламской солидарности, успешно проведенных в Баку, создало определенные трудности в использовании голосовых и видеопрограмм онлайн-коммуникации",- говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта, связи и высоких технологий.

За прошедший период в числе многих профилактических работ были осуществлены также работы по настройке сети.

Работы по техническому обновлению завершены, и граждане Азербайджана могут пользоваться программами коммуникации для внутренних и международных коммуникаций, говорится в заявлении ведомства.