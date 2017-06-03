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Взрыв во время похорон в Кабуле: десятки убитых и раненых видео

 

Сегодня в Кабуле во время похорон жертв противостояния, которое случилось 2 июня, произошло три взрыва, погибли 18 человек, сообщает агентство Reuters.

Президент Гани осудил "возмутительную атаку на скорбящих, похоронивших мучеников", а разъяренные люди, как сообщают местные СМИ, не дают полиции попасть к месту взрывов и вывели из строя два полицейских автомобиля.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт. Движение "Талибан" свою причастность опровергло.

2 июня около тысячи человек вышли на митинг, обвиняя власти в неспособности обеспечить безопасность и противостоять террору. Демонстранты призвали к отставке правительства Афганистана.

Митинг перерос в столкновения с правоохранителями.

Участники митинга держали фотографии жертв теракта в Кабуле 31 мая, в результате которого погибло 90 человек.

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