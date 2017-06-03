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ВР сократила добычу нефти в Азербайджане

 

«Спрос на произведенную нефть и нефть потребляемую сегодня достаточно сбалансирован. ОПЕК же стремится снизить запасы нефти в нефтехранилищах до средних пятилетних уровней. Полагаю, мы движемся в этом направлении», - заявил глава BP Роберт Дадли, передает АПА.

По его словам, есть некая неопределенность с ростом добычи в Нигерии, Ливии и Венесуэле: «Но в целом мы на верном пути, к восстановлению прежних уровней», - сказал Р. Дадли.

Главный исполнительный директор добавил, что согласно достигнутой со странами-членами и не членами OPEC договоренности о сокращении добычи нефти, BP пришлось сокращать добычу:

«Мы являемся акционером «Роснефти», которая сокращает добычу. Сокращаем в Азербайджане, в странах Ближнего Востока, например, в Эмиратах. Есть вероятность, что сократим в Ираке. Конечно, это нас затронуло. Но сокращение небольшое. Кроме того, цены на нефть сейчас выше, чем до соглашения. Это компенсирует снижение добычи».

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ВР сократила добычу нефти в Азербайджане
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