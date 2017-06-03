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Сборная Азербайджана по волейболу пробилась на чемпионат мира В четвертый раз

Автор: Отдел спорта 

Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала право выступать в финальной стадии чемпионата мира-2018, который пройдет в Японии.

В отборочном турнире, который проходил в Баку, наша команда одержала пять побед в пяти матчах. Сегодня в решающей встрече была обыграна сборная Голландии, которая на Олимпиаде в Рио заняла 4-е место. Результат сегодняшней игры – 3:0 (30:28, 25:22, 25:13).

Ранее были побеждены Норвегия, Украина, Дания и Израиль. Причем сборная Азербайджана не отдала соперницам ни одного сета.

Азербайджан в четвертый раз в своей истории будет играть на чемпионате мира. Ранее наша команда выступала на первенствах планеты 1994, 2006 и 2014 годов.

В 1994 году в Бразилии сборная Азербайджана завершила борьбу на стадии 1/8 финала. В число 16-ти сильнейших удалось пробиться в 2006 году, когда ЧМ проходил в Японии, а также в 2014 году на мундиале в Италии.

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