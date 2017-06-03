Нашествие лисьих стай на бакинские поселки

Помимо проблем с бездомными собаками и кошками появилась еще одна – в этот раз жители Баку столкнулись с нашествием лис. Так, жители поселка Говсан, живущие рядом со средней школой №76, боятся выходить из дома из-за лис. Также много лис в последние дни видели в Маслиновой роще в поселке Зых.

«Днем, когда дети выходят из школы, они видят лис. Мы боимся отпускать детей одних в школу», - жалуется житель поселка Говсан Айдын Самедов.

«Вечерами стаи бродячих псов, шакалов и лис носятся по Маслиновой роще. Они дажк во дворы частных домов залезают. И никто никаких мер не принимает», - говорит житель поселка Зых Низами Исмайлов.

Учащиеся школы №76 говорят, что их школа расположена рядом с морем, а этот прибрежный участок в последнее время облюбовали стаи лис.

Глава Республиканской противочумной станции Рита Исмайлова сказала нам, что пока никто не обращался в больницы с жалобами на укусы лис.

«Статистика по этому году еще не готова. Однако в прошлом году 17 тысяч человек были укушены животными. 2% из этого числа были укушены лисами, шакалами и медведями», - сказала она.

Согласно официальной статистике, число людейукушенных бездомными и дикими животными растет из года в год. Так, в 2016 году число таких людей выросло на 12% по сравнению с 2015 годом.

Рита Исмайлова сказала также, что в случае укуса бездомными и дикими животными, надо сразу же обратиться к врачам и сделать необходимые прививки. В противном случае высока вероятность заразиться бешенством.

Одной из причин появления диких животных, в частности, лис, в черте города является то, что бытовые отходы и мусор не вывозятся вовремя. Лисы часто появляются у объектов общественного питания, мясных лавок и свалок.

В Государственной ветеринарной службе при Минсельхозе Азербайджана на наши вопросы относительно появления лис в городе отвечать отказались.