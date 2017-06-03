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Эрдоган: «Мы внимательно следим за происходящим в Сирии»

 

«Если с севера Сирии будет исходить хоть малейшая угроза в адрес Турции, то Анкара не станет обсуждать с кем-либо дальнейшие действия», - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

«В случае атаки на территорию Турции, Анкара сама примет решение и реализует его. Это уже происходило на примере сирийских Джераблуса, Раи и Эль-Баба», - предупредил президент.

По его словам, на данный момент Турция занимает выжидательную позицию.

«По результатам переговоров с США и Россией мы внимательно отслеживаем происходящее в Сирии», - сказал Эрдоган.

При этом он привлек внимание к ситуации в районе сирийского города Ракка.

«Ракку контролируют террористы ИГИЛ, против которых Вашингтон пытается использовать сирийские ответвления другой террористической организации - РПК в лице PYD и YPG. США утверждают, что смогут добиться успеха в Ракке при поддержке отрядов YPG. Посмотрим», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция довела до Вашингтона свою четкую позицию по данному вопросу.

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