В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу 60-летнего Сардара Самедова, который обвиняется в попытке убийства собственной дочери и жены. Председательствовал на процессе судья Алиовсат Аббасов.

Следствием было установлено, что Сардар Самедов решил убить свою жену Байсабу Самедову и дочь Нигяр. Он не был в разводе со своей женой, но жил отдельно.

Вечером 9 января 2017 года С.Самедов перелез через забор частного дома, где жили его жена и дочь, спрятался во дворе и стал ждать, когда его 19-летняя дочь вернется с работы. Когда Нигяр вошла во двор и постучала в дверь дома, Сардар Самедов напал на нее и нанес ей 17 ножевых ранений. Когда на крики дочери выбежала Байсаба Самедова, преступник нанес несколько ранений и ей, после чего скрылся с места преступления. Соседи доставили тяжелораненых мать и дочь в больницу.

Обвиняемый признал в суде свою вину. В свое оправдание он сказал, что жена и дочь не считались с ним. Он сказал, что его дочь начала поздно приходить с работы домой и встречалась с сомнительными личностями. Также С.Самедов обвинил девушку в пристрастии к алкоголю.

«В тот день я увидел, как Нигяр села в машину к какому-то парню и уехала с ним в сторону Масазыра. Тогда я принял решение ее убить», - сказал обвиняемый.

После попытки убийства жены и дочери Сардар Самедов на своей машине добрался до грузинской границы в Газахе и попытался скрыться в соседней стране. Однако на границе он был задержан и передан сотрудникам полиции.

Выступившая в качестве потерпевшей Нигяр Самедова сказала, что была вынуждена работать в маркете, так как в семье не было денег для оплаты ее учебы в Бакинском бизнес-колледже, два курса которого она окончила. Девушка сказала, что ее отец часто приходил домой пьяным и избивал ее и мать. В конце концов девушка и мать смогли через полицию добиться того, чтобы Сардар Самедов не жил с ними.

«Когда я увидела отца с ножом в руках, я стала кричать, чтобы мама не открывала дверь. Потом я попыталась отбежать обратно к воротам. Отец поймал меня и стал наносить мне удары ножом в грудь и в шею. Меня спасло то, что на мои крики выбежали соседи. Я потеряла сознание и не видела, как отец ударил ножом и маму. Сосед на своей машине отвез нас в больницу», - сказала девушка.

Нигяр Самедова также сказала, что ее отец, пытаясь себя оправдать, оклеветал в суде ее и мать.

Очередное заседание суда состоится 8 июня.