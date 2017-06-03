Путин: "Я обсуждал с Клинтоном вступление России в НАТО"

Президент Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, что предлагал Биллу Клинтону, когда тот занимал пост президента США, рассмотреть вариант вступления России в НАТО, передает РИА Новости.

"Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда он приезжал в Москву. Я в ходе дискуссии сказал: может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО. Клинтон ответил: Я не против. Но вся делегация очень занервничала", — сказал Путин в интервью, выдержки из которого приводит издание Politico.

В последний раз Билл Клинтон приезжал в Москву в качестве президента США в июне 2000 года.

Однако сейчас, по мнению российского президента, НАТО стала внешнеполитическим инструментом США, в котором нет союзников, а есть только вассалы.

"Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны-лидера НАТО, как США. И там легко может появиться все, что угодно: и системы противоракетной обороны, и новые базы, и если потребуется, новые ударные комплексы. А нам что делать?" — задался вопросом российский лидер.

В этой ситуации России приходится принимать контрмеры и ставить под удар ракетных систем те объекты, которые начинают ей угрожать, добавил Путин. По его словам, Москва остро реагирует на расширение НАТО, потому что ее беспокоит практика принятия решений в альянсе.

"Я знаю, как принимаются они", — заключил президент России.

Путин дал Стоуну большое интервью, которое появится в виде фильма на кабельном американском телеканале Showtime 12-15 июня.