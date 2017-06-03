На Зыхском автомобильном круге в Хатаинском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает APA TV.

Согласно информации, известный адвокат, сотрудник юридического отдела Национального Совета телевидения и радио Тогрул Мирзазаде потерял управление, находясь за рулем мотоцикла с государственным номером 10-A-919, и врезался в грузовой автомобиль марки «Газель». От удара мотоциклиста отбросило примерно на 30 метров.

По словам свидетелей, мотоциклист в момент аварии находился в каске. Попытки спасти его оказались безрезультатными.