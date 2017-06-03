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В Баку известный адвокат погиб в аварии видео

 

На Зыхском автомобильном круге в Хатаинском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает APA TV.

Согласно информации, известный адвокат, сотрудник юридического отдела Национального Совета телевидения и радио Тогрул Мирзазаде потерял управление, находясь за рулем мотоцикла с государственным номером 10-A-919, и врезался в грузовой автомобиль марки «Газель». От удара мотоциклиста отбросило примерно на 30 метров.  

По словам свидетелей, мотоциклист в момент аварии находился в каске. Попытки спасти его оказались безрезультатными.

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