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Лейбл Арианы Гранде пожертвовал $500 тысяч жертвам теракта в Манчестере

 

Звукозаписывающая компания Арианы Гранде пожертвовала 500 тысяч долларов фонду, организованному после теракта в Манчестере для помощи жертвам теракта и их семьям, сообщает издание Los Angeles Times.

По информации издания Universal Music Group, материнская компания лейбла Гранде Republic Records, пожертвовала 500 тысяч долларов в фонд We Love Manchester Memorial Fund.

"Глобальная семья Universal Music Group с гордостью проявляет солидарность с Арианой Гранде и другими артистами в их поддержке жертв и семей, пострадавших в результате теракта в Манчестере", — говорится в заявлении компании.

В воскресенье 4 июня на стадионе "Олд Траффорд" в Большом Манчестере пройдет благотворительный концерт Гранде. На нем также выступят Джастин Бибер, Фаррелл Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, группы Coldplay и Take That. Ожидается, что в помощь жертвам атаки будет собрано порядка 2 миллионов фунтов.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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