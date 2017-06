Президент Сирии Башар Асад считает, что американский лидер Дональд Трамп "проглотил" большинство обещаний, сделанных во время предвыборной кампании, передает РИА Новости.

"Выборы Трампа вновь доказали нам, что президент является лишь исполнителем, а не лицом, принимающим решения. После своего избрания Трамп "проглотил" большинство своих обещаний и слов, которые он активно продвигал во время предвыборной кампании", — сообщил Асад в интервью телеканалу WION, отрывки которого были опубликованы на странице ТВ в Twitter.

