Люди запустили механизм шестого массового вымирания животных

Человечество запустило механизм шестого массового вымирания животных, пишет журнал Nature. Об этом свидетельствует скорость, с которой вымирают отдельные виды наших братьев меньших – птиц, земноводных и млекопитающих.
Предыдущие 5 вымираний зверей были спровоцированы природными катаклизмами: катастрофами, падением метеоритов и извержением вулканов. Но в шестом повинны именно люди, как заявляют биологи. Человечество негативно влияет на природный мир. Общество потребляет все больше природных ресурсов, загрязняет атмосферу. Число людей на планете неуклонно растет, и мир фауны не справляется с нагрузкой. Немалый вред наносят и браконьеры, истребляя животных, занесенных в Красную книгу. Уже 25% всех млекопитающих и 13% птиц – под угрозой исчезновения с лица Земли.