В Италии в городе Лечче сегодня прошла еще одна манифестация против строительства газопровода из Азербайджана в Европу. Акцию протеста против ТАР возглавил мэр города Мелендуньо, в котором будет осуществлен проект, Марко Поти, пишет итальянская Republicca.

Улицы города были перекрыты силами правопорядка с тем, чтобы протестующие на смогли пройти к административному зданию Trans Adriatic Pipeline. В акции приняли участие представители экологических организаций Неаполя, активисты комитета "Nо TAP" и другие. Всего в акции приняли участие около 500 человек, которые распространяли листовки против строительства газопровода и развешивали плакаты. Акция протеста завершилась митингом на площади Сан Онорзо, пишет итальянское издание.

Отметим, что провокации против строительства Трансадриатического трубопровода начались в середине марта после того, как консорциум ТАР начал пересадку многолетних оливковых деревьев из района Сан-Фока в регионе Саленто, по которому пройдет газопровод. Комитет "Nо TAP", который возглавляет глава движения «Пять звезд», представленного в итальянском парламенте 22% голосов, комик, актер и блогер Беппе Грилло, начавший акцию протеста против пересадки деревьев. Администрация США предупредила итальянские власти о том, что Беппе Грилло связан с Россией.

Напомним, что в конце марта Государственный совет Италии дал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), которое позволяет не учитывать отрицательное мнение местных властей и фактически дает зеленый свет строительству ТАР, по которому в Италию должен прийти азербайджанский газ.