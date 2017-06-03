В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по делу 33-летней Гюльтекин Аскеровой. Женщина знакомилась в социальных сетях с молодыми людьми, приглашала их на свидание, а ее подельники - члены преступной группы - грабили их.

Председательствует на процессе судья Афган Гаджиев.

Следствие установило, что в группу входили Исмаил Мейбуллаев, Ракиф Халилов, Асиман Мамедов, Рагим Рагимов и Арифа Мусаева. Мошенники размещали от имени женщин объявления интимного свойства в социальных сетях Facebook и «Одноклассники». Если мужчины реагировали на эти объявления, члены банды приглашали их в арендованное ими кафе, где вынуждали оплачивать баснословные счета.

Всем членам банды предъявлены обвинения по статьям 180.3.1 (грабеж) и 182.3.1 (вымогательство) УК Азербайджана.

Обвиняемая Гюльтекин Аскерова заявила, что была официанткой в разных кафе, где и познакомилась с остальными преступниками, работавшими также.

«В кафе, которое держал Исмаил, кроме меня работали еще Гюля, Лейла, Жаля и Тюркян. Исмаил открыл девушкам профили в соцсетях, и они приглашали молодых парней в его кафе. Когда молодые люди приходили на свидание, девочки подсаживались за их столы и заказывали себе алкогольные напитки. Потом клиентам выставлялся огромный счет. Если клиент возмущался, то у него деньги забирали угрозами. Ну а девушка, заманившая клиента, получала т хозяина 10 манатов», - рассказала обвиняемая.

Г.Аскерова призналась, что после того как она начала работать у Исмаила, она тоже открыла фальшивые профили в соцсетях, с помощью которых знакомилась с молодыми людьми, обменивалась с ними номерами телефонов, а потом приглашала их в кафе.

«11 мая прошлого года позвонили на телефон работавшей с нами Гюли. Она объяснила молодому человеку, как найти наше кафе. Через некоторое время этот парень пришел к нам. Гюля взяла у него 25 манатов, пообещала интимную близость, и они ушли в кабинет. Там она стала заказывать спиртное. Молодой человек заявил, что он пришел в кафе не пить, а на свидание с девушкой, и встал из-за стола. Тогда ему вручили чек на 156 манатов. Парень платить отказался, сказав, что ничего не заказывал. Пришли Ракиф и Асиман и стали требовать от этого клиента деньги, отвели его в другую комнату. Вскоре молодой человек ушел. Асиман потребовал, чтобы Гюля этому молодому человеку и успокоила его. Гюля позвонила, но парень заявил, что устроит ей большие проблемы.

Вскоре к нам пришли сотрудники полиции 39-го отделения Управления Сабаильского района и забрали в полицию Исмаила и Рагима», - утверждала обвиняемая.

Затем дал показания потерпевший Мухтар Сатиев.

«Ночью я привез зелень из района и весь следующий день ее продавал. Выручил 1200 манатов. Вечером мне позвонила девушка с незнакомого номера. Вначале она сказала, что ошиблась номером, но потом перезвонила, представилась Гюлей и пригласила на встречу. Я согласился. Мы встретились у метро «28 мая», и девушка предложила пойти в кафе.

Заведение, куда она меня привела, было больше похоже на ночной клуб. Я понял, что это место не для меня. Мы прошли в кабинет и Гюля заказала спиртное. После того как официант ушел, девушка пообещала переспать со мной и взяла у меня 25 манатов. Потом официант принес спиртное этой Гюле и еще одной девушке, которая тоже зашла в кабинет. Я решил уйти из кафе, но официант принес счет и предложил мне оплатить его. Сумма составляла 156 манатов. Когда я сказал, что ничего не заказывал, вошел парень по имени Асиман и потребовал, чтобы я выложил все свои деньги на стол», - утверждал потерпевший.

Затем показания дала обвиняемая Арифа Мусаева.

«Исмаил платил девушкам, заманившим парней в кафе, по 10-20 манатов. Я несколько раз приглашала молодых мужчин в его заведение с помощью фальшивых профилей в соцсетях. У всех приглашенных мною Исмаил, Асиман, Ракиф и Рагим угрозами вымогали деньги. Когда 11 мая я пришла в кафе, там кто-то скандалил. Гюльтекин, Гюля, Жаля и Самира уже были там. Я спросила у девочек, что случилось. Мне объяснили, что клиент отказывается платить. Через некоторое время парень выбежал из кабинета и попытался убежать на улицу. Исмаил и ребята поймали его и опять втащили в помещение. Но потом парня отпустили. Оказалось, что у него отобрали 500 манатов. 150 манатов забрал себе Рагим, а 350 – Исмаил. Я слышала, как они говорили между собой, что напрасно так поступили с клиентом. Они боялись, что пострадавший обратится в полицию. Ну а вскоре пришли сотрудники полиции и всех нас доставили в отделение», - сказала Арифа Мусаева.

Очередное заседание суда состоится 8 июня.