Авария оставила Батуми без газа

На магистральном газопроводе в Аджарии в субботу возникла аварийная ситуация, в результате чего прекращена подача природного газа городу Батуми, а также Хелвачаурскому муниципалитету и поселку Сарпи этой автономной республики Грузии, передает Интерфакс.

Как заявил журналистам руководитель Аджарского регионального филиала Socar Georgia Gas Давид Лекишвили, одна из компаний осуществляла в Батуми работы по реабилитации водной системы, во время которых был поврежден центральный магистральный газопровод, в результате чего без газа остались 53 тыс. абонентов.

По его же словам, на данный момент уже начаты восстановительные работы. "Завтра с утра поставки природного газа поэтапно будут возобновлены всем потребителям", - сказал Д. Лекишвили.