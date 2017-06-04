Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американский президент Дональд Трамп верит в изменение климата. Об этом она рассказала в интервью программе Face The Nation на телеканале CBS News, вышедшей в эфир в субботу, 3 июня.

«Президент Трамп верит в то, что климат меняется, и он знает, что загрязняющие вещества являются частью этого», — сказала Хейли. Так она ответила ведущему, который напомнил, что Трамп однажды называл изменение климата выдумкой.

Хейли отметила, что, несмотря на свое решение о выводе США из Парижского соглашения по климату, Трамп «абсолютно привержен тому, чтобы мы имели чистый воздух, чистую воду, и чтобы Америка была моральным компасом в мире, когда дело доходит до экологии». «Мы занимались этим в прошлом, мы будем заниматься этим в будущем», — добавила она.

1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он осудил «драконовское» финансовое и экономическое бремя, которое оно налагает на страну. При этом он добавил, что Соединенные Штаты начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении новой сделки на подходящих США условиях