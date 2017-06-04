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«Реал» разгромил «Ювентус в финале Лиги чемпионов

Автор: Эльмир Алиев, отдел спорта 

В Кардиффе на стадионе «Миллениум» состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба.

Команды вышли на матч в следующих составах:

«Ювентус» - Джанлуиджи Буффон, Андреа Барцальи, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Алекс Сандро, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Дани Алвес, Марио Манджукич, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин.

«Реал» - Кейлор Навас, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Карлос Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Карим Бензема, Криштиану Роналду.

Первый тайм в целом прошел c небольшим преимуществом «Ювентуса». Особенно оно было заметно во второй половине тайма. Но счет в матче открыли мадридцы. На 20-й минуте быстрая атака «Реала» завершилась пасом Карвахаля справа в штрафную и ударом Роналду. Мяч задел ногу Кьеллини, слегка изменил направление и залетел в правый от Буффона угол ворот.

Кстати, Буффон стал третьим самым возрастным футболистом, игравшим в финалах Кубка и Лиги чемпионов. Выйдя на финальный матч в возрасте 39 лет и 126 дней, он уступил лишь другому вратарю «Ювентуса» Дино Дзоффу, сыгравшему в финале Кубка чемпионов-1982/83 в возрасте 41 год 86 дней, и голкиперу «Манчестер Юнайтед» Эдвину ван дер Сару, защищавшему ворота в финале Лиги чемпионов-2010/11.

«Ювентус» ответил потрясающим голом Манджукича на 27-й минуте. Хорват, находясь спиной к воротам, нанес удар через себя в дальний угол. Кейлор Навас мог спасти «Реал» от гола, но не дотянулся до мяча.

Начало второго тайма полностью осталось за «Реалом». На 61-й минуте испанцы вновь вышли вперед и снова Буффону помешал рикошет. Каземиро с ходу пробил с дальнего расстояния. На этот раз мяч залетел в ворота, задев Хедиру.

Пока «Юве» приходил в себя, «Реал» забил еще. Перехват, проход Модрича по флангу и пас во вратарскую, где тут как тут был Роналду. Шла 64-я минута.

На 84-й минуте шансы «Ювентуса» и вовсе стали минимальными. Вышедший на замену на 66-й минуте Хуан Куадрадо умудрился за 18 минут получить две желтые карточки и оставить свою команду в меньшинстве. Второй «горчичник» колумбийцу вызвал большие вопросы. Серхио Рамос рухнул на поле, а немецкие судьи посчитали, что Куадрадо ударил испанца.

Точку в матче на 90-й минуте поставил вышедший на замену Марко Асенсио, который расстрелял ворота Буффона после передачи передачи Марсело.

«Реал» стал первым клубом, который выиграл Лигу чемпионов дважды подряд. Всего же у мадридцев 12 кубков чемпионов.

Для «Ювентуса» это был девятый финал главного еврокубка. Победить удалось лишь дважды. В последний раз туринцы праздновали победу в 1996 году.

Примечательно, что до финала в очных матчах «Реал» и «Ювентус» имели по восемь побед. В Кардиффе испанский клуб в девятый раз обыграл «Юве» и сохранил за собой титул сильнейшей команды Европы.

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