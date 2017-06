Инцидент на Лондонском мосту рассматривается как теракт. В результате инцидента, по данным издания The Telegraph, пострадали от 15 до 20 человек.

Полиция приступила к массовой эвакуации всех зданий в радиусе мили вокруг Лондонского моста.

* * *

Неизвестный забежал в ресторан у лондонского моста и ранил нескольких людей, из заведения выносили тела жертв, сообщают Тelegragh и Sun.

* * *

Стрельба слышна на Лондонском мосту, где проходит эвакуация людей из-за наезда микроавтобуса на пешеходов, пишет издание Sun.

Очевидцы также сообщают, что несколько людей на мосту получили ножевые ранения.

Полиция британской столицы официально уведомила о происходящем.

"Мы разбираемся с происшествием на Лондонском мосту. Офицеры на месте", — написали правоохранители в Twiter.

Officers are on the scene at #londonBridge. More info as we get it.