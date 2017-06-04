Инцидент на Лондонском мосту рассматривается как теракт. В результате инцидента, по данным издания The Telegraph, пострадали от 15 до 20 человек.
Полиция приступила к массовой эвакуации всех зданий в радиусе мили вокруг Лондонского моста.
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Неизвестный забежал в ресторан у лондонского моста и ранил нескольких людей, из заведения выносили тела жертв, сообщают Тelegragh и Sun.
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Стрельба слышна на Лондонском мосту, где проходит эвакуация людей из-за наезда микроавтобуса на пешеходов, пишет издание Sun.
Очевидцы также сообщают, что несколько людей на мосту получили ножевые ранения.
Полиция британской столицы официально уведомила о происходящем.
"Мы разбираемся с происшествием на Лондонском мосту. Офицеры на месте", — написали правоохранители в Twiter.
London Bridge sealed off pic.twitter.com/LIXOdYpW4R— Hadley Langley-Smith (@Hadleyls) 3 июня 2017 г.
Officers are on the scene at #londonBridge. More info as we get it.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 июня 2017 г.