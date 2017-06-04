В Тбилиси не утихают страсти представителей местных СМИ и НПО в связи с так называемым делом Афгана Мухтарлы. К ним присоединились также оппозиционные партии, которые тут называют «саакашистскими».

Короче говоря, Нацдвижение основанное многократно бывшим Михилом Саакашвили раскололось на две части и теперь по указке пребывающего в эмиграции экс-президента, экс-губернатора, экс-генсека и нашли себе наконец-то подходящее занятие. По данному поводу вынужден был не без раздражения и приличествующим случаю юмором высказаться глава республики Георгий Маргвелашвили.

«Всего несколько дней назад в Тбилиси исчез человек, оказался в Баку, и все общество сидит, как будто ребенку показали фокус. И теперь нужно придумать, как происходит так, что человек исчезает в пункте «А» и появляется в пункте «Б». Далее президент заметил, что по его мнению данная тема должна заинтересовать иллюзионистов, а не политических деятелей.

Посоветовав оппозиции обратиться к английскому иллюзионисту Копперфильда, или же к его грузинскому коллеге Вадачкория. Премьер-министр Георгий Квирикашвили, в свою очередь, призвал «отказаться от спекуляций» в связи с делом А.Мухтарлы и терпеливо дожидаться результатов расследования. Однако именно этого явно не хватает некоторым СМИ и НПО, которых как обычно дергают за ниточку из-за рубежа.

Сегодня к этому хору протестующих присоединилась Международная неправительственная организация «Репортеры без границ», призвавшая правительство страны немедленно (!?) разъяснить каким образом незадачливый Афган Мухтарлы исчез из Тбилиси и оказался в Азербайджане, где его арестовали.

При этом А.Мухтарлы все дружно называют журналистом. Однако ни один из опрошенных сотрудников протестующих СМИ не смог припомнить ни одного газетного выступления «мастера пера» достаточно долго проживавшего в Тбилиси.

Пищу для новых размышлений скучающей по острым сюжетам публики дал руководитель представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман. Впрочем, его излишне дипломатичное заявление вызвало не столько интерес, сколько новые вопросы журналистов.

Судите сами: «Мы говорим, что он азербайджанец, но проживал в Грузии. Вы упомянули ожидания, и есть ожидания того, что факты будут установлены и это вопрос разъяснится. Кроме ожиданий, хочу сказать пару слов в связи с контекстом. Мы ценим усилия Грузии в плане соблюдения высоких стандартов прав человека».

Зато вполне конкретным был посол США в Грузии Ян Келли, сообщивший, что у него был «контакт с государственными должностными лицами Грузии. Они также заверили нас, что безопасности тех азербайджанских граждан, правозащитников, которые проживают в Грузии, опасность не угрожает». Вот и весь сказ. Пока. Ждем-с…