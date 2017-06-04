Политик из ЮАР вступилась за апартеид

В ЮАР экс-руководитель главной оппозиционной партии страны «Демократический альянс» Хелен Зилле была временно отстранена от дел. После публикации ряда сообщений в соцсетях политика обвинили в расовой дискриминации, сообщает Associated Press.

Зилле написала, что у колониализма были свои положительные результаты. По ее словам, была создана «независимая судебная система, транспортная инфраструктура, водопровод и другое».

Однако высказывания Зилле были встречены критически, тем более, что ранее она работала журналисткой и была яростной противницей апартеида.

Лидер «Демократического альянса» чернокожий Мьюзи Мейман отметил, что слова Зилле навредили партии.

Апартеид — политика расовой дискриминации и сегрегации коренного населения страны.