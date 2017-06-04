Посольство Азербайджана в Великобритании находится в постоянном контакте с соответствующими структурами, выясняя наличие пострадавших азербайджанцев во время терактов в Лондоне, сообщили Trend в МИД Азербайджана.

"Посольство Азербайджана в Великобритании выясняет вопрос наличия своих граждан на месте совершения терактов в Лондоне; сотрудники посольства держат ситуацию под контролем" - сказали в пресс-службе МИД Азербайджана.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

30 человек госпитализированы после ночных терактов. Лондонская полиция полагает, что в ночных терактах в Лондоне погибли шесть человек.