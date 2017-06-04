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В Баку пропал 98-й бензин Комментарий эксперта

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

В редакцию haqqin.az обратились читатели, сообщившие, что на заправках SOCAR уже 10 дней нет бензина марки Аи-98. Однако, как считает директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, даже если это и так, это не особо серьезная проблема для Азербайджана.

«Бензин марки Аи-98 используют спорткары, да и то не каждые. И при этом хочу отметить, что на 99% заправок в стране бензина с таким октановым числом нет, не смотря даже на то, что написано на табло», - подчеркнул Шабан.

Эксперт отметил, что по его данным, за прошлый год в страну было завезено всего около 3 тысяч тонн бензина Аи-98. «Для сравнения – Аи-95 было импортировано примерно 150—160 тысяч тонн. Это все высокооктановые сорта бензина», - отмечает собеседник.

При этом, по его словам, Аи-98 даже если и был бы на заправках, не пользуется спросом. «Таких суперкаров, которые нуждались бы именно в таком бензине, в стране практически нет».

Эксперт также отметил, что после модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, Азербайджан к 2020 году сможет начать производство собственного высокооктанового бензина. «Однако речь идет лишь об Аи-95. Не думаю, что завод будет производить и Аи-98, так как слишком уж невелик спрос на этот сорт бензина», - подчеркнул Ильхам Шабан.

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