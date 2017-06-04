Совместные учения взводов спецназа Вооруженных сил Грузии, Азербайджана и Турции под общим названием "Кавказский орел", начинаются в воскресенье близ Тбилиси, сообщает пресс-служба грузинского Министерства обороны.

Учения "Кавказский орел" проводятся с 2009 года. В трехстороннем формате учения пройдут в третий раз; до этого учения проходили в Турции. В этом году в них примут участие взводы спецназа ВС трех стран, два многоцелевых вертолета и один транспортный самолет.

Оборонное ведомство Грузии отмечает, что данные учения направлены на развитие сотрудничества, дружественных отношений, скоординированности между Вооруженными силами трех стран и на повышение взаимосовместимости и развитие возможностей подразделений спецназа.

"Уже несколько десятилетий мы имеем хороший опыт в проведении совместных учений и совместных образовательных программ в сфере обороны. В текущем году совместные учения примут более широкомасштабный характер… Мы договорились расширить данный масштаб и в будущем, так как такого типа сотрудничество имеет особую важность с точки зрения обеспечения безопасности народов наших стран и осуществления амбициозных экономических проектов", — заявил министр обороны Грузии Леван Изория во время министериала глав оборонных ведомств трех стран, состоявшегося в Батуми в мае этого года.