Чаще всего граждане Азербайджана обращаются к турецким медикам сети İSTNYE в связи с пластическими операциями. Об этом haqqin.az сообщил главврач турецкой клиники İSTNYE Орчун Окур.

По его словам, из Азербайджана обращаются к ним и мужчины, и женщины. Мужчины, в основном, заняты вопросом восстановления волосяного покрова головы.

«После пластической хирургии следуют обращения в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В современном мире велик спрос на бескровные операции через крупные вены, по которым технологически можно добраться до различных отделов сердца и провести оперативное лечение, а также устранить тромбы в сосудах», - говорит он.

Современная сосудистая хирургия беспрерывно совершенствуется технологически. Это, по словам эксперта, позволяет проводить сложные операции при помощи роботов. «Сердечная хирургия в будущем будет полностью роботизирована, что увеличит ее эффективность», сказал он.

Кроме того, как отметил турецкий медик, часто обращаются из Азербайджана больные онкологией и те, кто нуждается в восстановлении после инсультов.