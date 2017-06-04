Решение президента США Дональда Трампа о выходе его страны из Парижского соглашения по климату вызвало такую бурную негативную реакцию международного сообщества, какую мир давно не видел. Одним из немногих лидеров, который на словах отнесся к этому решению Трампа нейтрально, или даже с пониманием, был российский президент Владимир Путин.

Выступая на Санкт-Петербургском экономическом форуме, он призвал "не шуметь по этому поводу, а создать условия для совместной работы". Однако президенты и премьер-министры 195 стран, подписавших в декабре 2015 года в Париже соглашение по климату, предпочли все-таки пошуметь, и серьезно. И можно предположить, что такая их реакция может привести к возникновению новой атмосферы в мире, не только климатической, но и политической, при которой Соединенные Штаты потеряют свое былое моральное лидерство.

Какое потепление? У нас летом снег

Путин, говоря о решении Трампа, позволил себе пошутить.

«Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу; сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем», - сказал он.

Дальше последовал реверанс в сторону "друга Дональда". "Президент Обама, - продолжил российский президент, - принял соответствующее решение - может быть, действующий президент считает, что оно не до конца продуманное? Может быть, он считает, что нет соответствующих ресурсов? Это все нужно повнимательнее посмотреть. Он (Дональд Трамп) ведь не отказывается от того, чтобы работать над этой проблемой".

Однако почти все другие зарубежные лидеры такого понимания шага Трампа не проявили.

Политики из Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они сказали, что Парижское соглашение пересматривать нельзя. Канцлер Германии Ангела Меркель лично позвонила Трампу, чтобы высказать свое сожаление. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это решение ошибкой как для США, так и для всей планеты. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о «глубоком разочаровании» в связи с решением Белого дома.

Тереза Мэй отметила: «Парижское соглашение обеспечивает верную глобальную систему защиты процветания и безопасности будущих поколений при одновременном сохранении доступной и безопасной энергии для наших граждан и коммерческих предприятий».

Сомнения в правильности такого шага выразил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который, судя по всему, опасается, и не без оснований, что выход из Парижского соглашения подорвет позиции американской дипломатии в мире. СМИ США сообщают, что даже дочь президента Иванка Трампа, имеющая серьезное влияние на своего отца, а также его официальный советник и зять Джаред Кушнер также убеждали главу Белого дома не выходить из этого соглашения. Но Трамп не внял их советам и настоял на своем. Сделал это он в духе своего бывшего телешоу "Практикант" - заранее объявил о своем заявлении в твиттере и потом выступил на Розовой лужайке Белого дома. Прозвучала это как вердикт всему остальному миру: "Вы все уволены!"

В комментариях, которые опубликовали на своих первых полосах все ведущие мировые СМИ, основная мысль была следующей: усилия стран по сокращению выбросов в атмосферу углекислых газов и снижению так называемого парникового эффекта, борьба против климатических изменений будут продолжены, но теперь все страны будет действовать по своему усмотрению. США же вряд ли снискают себе славу, присоединившись к группе тех, кто не подписал Парижское соглашение. А таких государств только два - Сирия и Никарагуа.

Америка с рабочими местами, но без места в мире

Напомню, что по Парижскому соглашению 195 стран условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с тем, что называется "доиндустриальной эпохой". Однако Трамп увидел в этом соглашении большую угрозу для американской экономики. По его подсчетам, из-за участия в соглашении США могут потерять около 2,7 млн. рабочих мест к 2025 году. Кроме того, к 2040 году потери отдельных отраслей промышленности страны составят от 12% до 86%. Потери ВВП к этому же сроку господин Трамп оценил в 3 триллиона долларов.

Однако многочисленные американские эксперты не оставляют от этих выкладок камня на камне. На следующий день после объявления Трампа о выходе из Парижского соглашения группа из 20-ти бывших крупных чиновников в различных администрациях Белого дома опубликовала заявление, в котором подробно разъясняет несостоятельность позиции президента.

"Большая ложь заключается в то, что якобы Парижское соглашение является убийцей рабочих мест в Америке, - говорится в нем. - На самом деле оно лишь помогло бы увеличить число рабочих мест в стране в ХХI веке. Именно поэтому десятки крупных корпораций, включая тех, лидеры которых входят в президентский совет, убеждали Трампа выйти из соглашения". Например, в письме, которое направило в Белый дом руководство компании ExxonMobil, говорится, что "это соглашение является эффективным средством для борьбы с климатическими изменениями" и США отлично могут конкурировать с другими странами по условиям соглашения.

"Промышленность должна продолжать демонстрировать лидерство в климатических вопросах и не зависеть от воли правительства, - утверждает глава компании General Electric Джефф Иммелт. Решение Трампа осудили главы таких гигантов как Google, Goldman Sachs, Apple, Microsoft, IBM и многие другие. О своем выходе из президентского совета объявил глава Tesla, известный инноватор Илон Маск.

Решение Трампа приветствовали разве что главы угольных компаний США, доходам которых угрожали меры по внедрению чистых видов энергии, но они были в явном меньшинстве.

Действия по сокращению риска климатических изменений и экономическое развитие идут рука об руку, убеждены многочисленные эксперты в США. Недаром Китай, рекордсмен по части выбросов в атмосферу углекислых газов, вкладывает миллиарды долларов в развитие альтернативных источников энергии и таким образом пытается завоевать рынок будущего.

А США, выйдя из Парижского соглашения, уступят Китаю (две страны являются крупнейшими в мире "загрязнителями" окружающей среды) первенство в освоении новых технологий и приведет к тому, что в Китае будут создаваться новые рабочие места, а США будут терять их. Кстати, Пекин уже поспешил отреагировать на решение Трампа и на следующей неделе начинает переговоры с Европейским Союзом о совместных инвестициях в разработку чистых источников энергии.

Но выход из соглашения создает для США и другие угрозы, причем даже в самой чувствительной для страны сфере национальной безопасности. Как заявлял совсем недавно министр обороны США и ключевой член команды Трампа Джеймс Мэттис, опасность климатических изменений в том, что они могут вызвать новые потоки беженцев, больший голод на планете, новые конфликты и лишь действуют на руку международным террористам. Как говорил Мэттис, "климатические изменения угрожают стабильности в тех регионах мира, в которых действуют сейчас наши войска". Однако Дональд Трамп не прислушивается даже к словам собственного военного министра.

Каждый сам по себе

Далеко не все долгосрочные последствия выхода США из Парижского соглашения определены. Но одним из негативных краткосрочных эффектов может стать утрата большинством стран мира доверия к Соединенным Штатам. "Это серьезно осложнит любые усилия президента Трампа по созданию контртеррористической коалиции, а также мобилизации Запада по любому набору политических вопросов", - считает Брюс Джонс, директор внешнеполитической программы в Брукингском институте. "Странный расчет. США ничего не получают, выходя из соглашения, и многое теряют".

"Выйдя из Парижского соглашения, посеяв сомнения в НАТО и уничтожив TPP, президент Трамп встал на путь сворачивания такого мирового порядка, при котором США были лидером, - заявляет Клифф Купчан, председатель компании по оценке политических рисков Eurasia Group. - Думаю, мы идем к "гоббсовскому" миру, в котором каждый существует сам по себе".

С наибольшей определенностью об этом сказал бывший президент Барак Обама, который и подписал Парижское соглашение. "Выход из Парижского соглашения, - написал он в журнале Atlantic, - наносит Америке серьезный дипломатический вред. Страны мира беспокоят климатические изменения, они видят в них огромную опасность. Но они также понимают, что Парижское соглашение невозможно будет выполнять, если одна из крупнейших держав покинет его. Это соглашение фактически уже мертво. Гнев и разочарование - вот какими будет эмоции мира от этого безответственного шага".

А Россия белая и пушистая

В Санкт-Петербурге, где в эти дни проводится крупнейший экономический и политический форум мира, между тем решили, что решение Трампа может быть выгодно России, недаром президент Путин не стал критиковать его.

Например, в условиях противостояния США и Европы нейтральная позиция России, которая на словах остается приверженной Парижскому соглашению, может дать ей значимые политические дивиденды. Об этом без всяких экивоков заявил на форуме глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Для России это очень хороший расклад, - сообщил он публике. - Лидер США, по сути дела, объявил себя страной, для которой глобальные интересы человечества не значимы, страной, которая игнорирует интересы человечества, страной, для которой интересы будущих поколений в общем-то - вещь второстепенная и, по сути дела, обозначил для себя путь в группу стран-изгоев».

Вот так и побеждаем мы супердержаву. Не потому что сильнее, а потому, что используем ее слабости. Пока ее лидер ведет себя как слон в посудной лавке, мы смотрим с улицы на все происходящее не вмешиваясь. И выглядим на этом "блестящем фоне", по словам архитектора российского капитализма А.Чубайса, "вполне цивилизованно".