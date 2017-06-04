Мечтал о службе в Карабахе, и умер

В Армении умер очередной солдат - Маис Гегамян. Хотя, если говорить точнее, его смерть была предопределена еще в 2013 году, когда его призвали в армию, не проверив состояние его здоровья.

Как пишет армянская журналистка Заруи Межлумян на своей странице в соцсети, в армии Маис Гегамян заболел, а затем долгое время боролся с болезнью. “Маиса призвали в армию 15 июля 2013 года, но как он сам говорил, он прослужил всего 45 дней. Для физически здорового молодого человека четвертый день службы стал судьбоносным. Он служил в военной части «Мартуни 2» «НКР» (кавычки наши – ред). Он упал во время тренировки, а рану не обработали. Появилась саркома. Так он прожил еще 3 года. Ему было 21», - написала журналист Межлумян.

Между тем, сам погибший очень хотел служить в армянской армии. «На службу в армию я отправился с большой радостью, хотел, чтобы моя сестра, брат, родные спали спокойно», - рассказывал несколько лет назад изданию hetq.am Маис Гегамян.

Через четыре дня Гегамян, как уже упоминалось выше, упал во время тренировки, повредив колено. Когда рана затянулась, его перевели в Физули. И там он начал чувствовать сильные боли в животе. В итоге ему удалили аппендикс, как сообщали в 2014 году СМИ.

Когда Маиса все-таки отправили домой, мать отвезла его в военный госпиталь в Ереване. И лишь спустя длительное время Гегамяну был поставлен диагноз - саркома. Лечение за рубежом, о котором просила семья, Маис так и не получил.

Маис Гегамян очень хотел служить в армянской армии. Его мечта исполнилась, он даже побывал на оккупированной территории Азербайджана. А затем он умер.