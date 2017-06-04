Подписаться на уведомления
 

Мечтал о службе в Карабахе, и умер

Автор: Отдел Армении 

В Армении умер очередной солдат - Маис Гегамян. Хотя, если говорить точнее, его смерть была предопределена еще в 2013 году, когда его призвали в армию, не проверив состояние его здоровья.

Маис Гегамян

Как пишет армянская журналистка Заруи Межлумян на своей странице в соцсети, в армии Маис Гегамян заболел, а затем долгое время боролся с болезнью. “Маиса призвали в армию 15 июля 2013 года, но как он сам говорил, он прослужил всего 45 дней. Для физически здорового молодого человека четвертый день службы стал судьбоносным. Он служил в военной части «Мартуни 2» «НКР» (кавычки наши – ред). Он упал во время тренировки, а рану не обработали. Появилась саркома. Так он прожил еще 3 года. Ему было 21», - написала журналист Межлумян.

Между тем, сам погибший очень хотел служить в армянской армии. «На службу в армию я отправился с большой радостью, хотел, чтобы моя сестра, брат, родные спали спокойно», - рассказывал несколько лет назад изданию hetq.am Маис Гегамян.

Через четыре дня Гегамян, как уже упоминалось выше, упал во время тренировки, повредив колено. Когда рана затянулась, его перевели в Физули. И там он начал чувствовать сильные боли в животе. В итоге ему удалили аппендикс, как сообщали в 2014 году СМИ.

Когда Маиса все-таки отправили домой, мать отвезла его в военный госпиталь в Ереване. И лишь спустя длительное время Гегамяну был поставлен диагноз - саркома. Лечение за рубежом, о котором просила семья, Маис так и не получил.

Маис Гегамян очень хотел служить в армянской армии. Его мечта исполнилась, он даже побывал на оккупированной территории Азербайджана. А затем он умер.

4864 просмотров


Старости
Все следы ведут к Али Керимли
Все следы ведут к Али Керимли наша передовица
Наша погода
Сегодня 25° / 17°
5 Июн 28° / 17°
6 Июн 29° / 20°
7 Июн 31° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9097 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Россия провела секретные военные учения в Приднестровье
Шииты отбили у ИГИЛ Эль-Баадж
США оповестили Турцию о начале операции в Ракке
Последние слова 10-летнего Этибара: «Иду убивать себя»
Президент "Реала": Зидан может остаться в клубе навсегда
Кадыров нашел причину хаоса в Европе
Идет война гибридная! Священная война! размышления публициста
США решили задушить Венесуэлу санкциями
В Баварии выходец из Афганистана убил мальчика из России
В давке в Турине пострадали около тысячи болельщиков
Эдичка в Карабахе реакция МИД Азербайджана
Мечтал о службе в Карабахе, и умер
Госпитализирован министр Натик Алиев
Что ни шаг, то в пользу Путина наша аналитика
Азербайджанские мужчины ищут у турецких медиков волосы эксклюзив
Военные учения Азербайджана, Грузии и Турции "Кавказский орел"
В Баку пропал 98-й бензин Комментарий эксперта
При терактах в Лондоне пострадали азербайджанцы? МИД изучает вопрос
Азербайджанские позиции вновь обстреляли из минометов
Политик из ЮАР вступилась за апартеид
В России мужчина застрелил восемь человек
Президент Грузии намекнул, что за делом Афгана Мухтарлы стоят саакашисты haqqin.az из Тбилиси
Серия терактов в Лондоне: убиты и ранены более 50 человек видео; обновлено 10:12
Офицер ВМС США выдавал военные тайны девушкам
«Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться