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Эдичка в Карабахе реакция МИД Азербайджана

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

МИД Азербайджана проведет расследование в связи с поступившей информацией о том, что в Нагорном Карабахе без разрешения официального Баку побывал российский писатель, поэт, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отметим, что Эдуард Вениаминович Савенко (творческий псевдоним Лимонов) – эпатажный российский писатель и политик.

Скандальный писатель получил известность в 1980 году, когда французское издательство опубликовало его автобиографический роман «Русский поэт предпочитает больших негров». Герой произведения - Эдичка – занимается любовью с негром.

Эти откровения были переведены на 15 языков. За низкопробным (так оценили его произведение критики) «Это я, Эдичка», последовало еще несколько произведений такого же качества и уровня - «Молодой негодяй», «Палач» и т.д.

Эдуард Лимонов, как сообщают интернет-справочники, еще и бывший председатель запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП), нынешний председатель одноименных партии и коалиции «Другая Россия» (коалиция в настоящий момент неактивна), депутат и член совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации (деятельность в которой была им приостановлена до созыва очной сессии).

Он - автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», «Марш несогласных», Национальная Ассамблея, «Стратегия-31». А еще автор концепции, организатор и постоянный участник «Стратегии-31» — гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ.

Что любопытно, информация о пребывании Лимонова в Карабахе была распространена в армянской блогосфере, однако вскоре почти все данные об этом были убраны.

Однако это не помешает МИД Азербайджана в случае подтверждения факта незаконного пребывания Лимонова на территории Азербайджана (в оккупированном Карабахе) включить его в «список нежелательных лиц», сообщили haqqin.az во внешнеполитическом ведомстве страны.

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