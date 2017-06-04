В Баварии выходец из Афганистана убил мальчика из России

В одном из лагерей для беженцев в Германии мужчина захватил ребенка в заложники, а потом лишил несчастного жизни. Погибший мальчик оказался россиянином, сообщает Reuters.

Трагедия произошла в Баварии. 41-летний мигрант взял 5-летнего мальчика в заложники и нанес ему смертельное ранение, рассказали в полициию

Отмечается, что афганец также тяжело ранил и мать ребенка. Его 6-летний брат — второй ребенок гражданки России, не пострадал.

Нападавшего застрелили стражи порядка.

В обстоятельствах инцидента разбирается посольство РФ в Германии. «При появлении дополнительных сведений проинформируем дополнительно», — сказали там РИА Новости.