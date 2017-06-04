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США решили задушить Венесуэлу санкциями

 

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении энергетического сектора Венесуэлы, включая крупнейшую нефтяную компанию страны Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

По словам чиновников, пожелавших остаться неназванными, действие "секторального" пакета санкций может распространиться на компанию PDVSA. По словам одного из собеседников агентства, основаниями для введения санкций в отношении PDVSA могут стать заявления о том, что компания якобы коррумпирована, а также косвенно нарушает права человека.

"Этого достаточно. У нас есть правовые полномочия сделать это прямо сейчас, если мы этого хотим", — заявил один из чиновников. При этом отмечается, что для любого решения по санкциям в отношении нефтяного сектора потребуются консультации с расположенными рядом с Венесуэлой странами.

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