На фоне перехода войны на Востоке Украины в вялотекущую фазу, между Киевом и Москвой разгорается другая, более заметная и общественно важная война – линия фронта проходит по концертным залам, кинотеатрам, поэтическим салонам, интернет-сайтам и социальным сетям.

Жертвы – мирное населения

Причем в то время, как под ударами украинской артиллерии где-то в Донбассе гибнут старики и дети, которым некуда бежать, жертвами гибридной войны становятся все.

В Украину не впускают российских поп-звезд, блокируют социальные сети и поисковые системы, между двумя некогда братскими народами растет непролазная пропасть, которая намного глубже, чем воронки от разрывов снарядов – пропасть культурно-общественная.

Гибридная война между странами время от времени вспыхивает в самых неожиданных сферах, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к затянувшемуся конфликту.

Не составляют исключение и так называемые «культурные связи», одной из частей которых являются в том числе и социальные сети, как средство общения между людьми, разделенными тысячами километров.

Ох уж эти «культурные связи», которые на первый взгляд вроде как стоят в стороне от политики. Кино, поэзия, литература, театр, музыка – по идее они самодостаточны, по крайней мере в случае, если не касаются напрямую, скажем, Крыма и Донбасса, или других болезненных тем.

Впрочем, «искусство и культура – вне политики» - это байка для наивных. Они вне политики в той же степени, что и спорт. Так что достается и поп-звездам, и спортсменам. А заодно и их поклонникам.

В наше время культура уже давно стала надежным средством «мягкой силы», действующим не менее эффективно, чем оружие. Музыка, кино, изобразительное искусство – все это имеет на массы влияние, куда более действенное, чем запугивание – просто потому, что страх, вопреки поговорке, не порождает любви и приводит к озлоблению, а интерес и увлечение чем-либо, напротив, вызывает симпатию.

Один хороший фильм может подействовать на мозги людей намного сильнее, чем иное супер-оружие.

Была такая страна - Советский Союз. И если помните, оружие в ней производилось квадратными километрами, баллистические ракеты стояли по всему периметру границ, которые не смогла бы пересечь незамеченной даже муха.

И что же в конце концов с этой великой супердержавой стало? До того, как Рейган подключил к своей войне против Советов цены на нефть, советскую молодежь перевербовали джинсы, кока-кола, жвачка, и «Битлз» с «Роллинг стоунс».

Поэтому, между прочим, никто и не вышел защищать советскую власть. Правда, многие надеялись на реформатора Ельцина. А когда убедились, что никакой он не реформатор, а просто обыкновенный поддавала, уже было поздно. Вот так-то, друзья! СССР проиграл в Первой гибридной войне, которая по масштабам своим являлась Мировой.

А на дворе уже Вторая…

Нынче Россия и Украина воюют не столько на поле боя, сколько на экранах телевизоров, в концертных залах, поэтических салонах и художественных выставках. В чем читатель может легко убедиться ежедневно в информационных программах. Сообщения об очередных боях на сцене и экране звучат как некогда сводки Совинформбюро.

Никто уже не скрывает, что речь идет о культурной экспансии со стороны Москвы, и попытке ей противостоять со стороны Киева. Почему украинские власти не могут мобилизовать своих артистов и музыкантов на гибридную войну – вопрос, требующий специального изучения. Видно, Киев сделал ставку на старый как мир способ: «Не пущать!» Закрыться от всяких там российских ансамблей и боксеров, и баста! У Москвы другая задача: очевидно, что визиты российских поп-звезд и представителей элиты масскульта в Украину преследуют целью не только вполне понятное стремление заработать денег, но и напомнить украинскому зрителю и слушателю о «культурном единстве»...

Средний украинец, который активно смотрит российские телесериалы, слушает современную русскую попсу, читает российские СМИ, вряд ли сможет воспринять Россию, как враждебное государство.

Человек, который постоянно сидит в российских социальных сетях, каждый день общается там с россиянами, также вряд ли будет считать, что все его виртуальные друзья – представители враждебной страны, стало быть, и отношение к стране будет более лояльным.

В обычной ситуации это не было бы проблемой, но в условиях, когда идет война, наличие симпатий в отношении противника - пусть даже гибридного – это роскошь, которую не могут себе позволить даже более сильные и развитые страны, чем Украина.

Кстати, «Битлз» с «Роллинг стоунз» тоже в свое время многим казались мелочью...

Конечно, война между Украиной и Россией – гибридная, соответственно, и мир такой же.

Гибридная война не исключает экономических и гуманитарных связей, поездок к друзьям и родственникам... Страны не воюют между собой напрямую, соответственно, и отношения между ними все же не такие напряженные как между государствами, ведущими полноценную и неприкрытую войну.

На войне как на войне

В этой ситуации следует правильно расставить приоритеты, и «мягкая сила» - один из важнейших. В Украине действует немало крупных российских бизнес-компаний, и это в общем-то нормально. И с точки зрения государственных интересов российский бизнес для страны опасен гораздо в меньшей степени, чем российские телесериалы на украинских каналах.

Бизнес – всего лишь делает деньги, а вот сериал – бьет прямо по мозгам. Это общечеловеческая тема, и было бы крайне наивно полагать, что она не касается никого, кроме украинцев...

В целом, разрыв культурных, исторических, и человеческих связей между воюющими странами – это вполне обыденное и привычное явление для всего мира. Исключение составляет скорее как раз постсоветский подход, когда представители воюющих сторон, как бы соблюдая некие правила игры, обязательно подчеркивают, что воюют не с народом, а с правительством.

Чепуха полная. Вообще разделение народа и правительства – дело сомнительное само по себе, а уж в случае с войнами – тем более. В еще большей степени народ и власть едины, когда речь идет о священных войнах за территорию. Неужели для кого-то большой секрет, что подавляющее большинство россиян поддерживает сепаратистов Донбасса, считая их частью «русского мира»?

Стало быть нет никакого политкорректного разделения на «народ» и на «власть». Враждуют не правительства, враждуют народы, и нам на постсоветском пространстве пора уже привыкнуть к тому, что наша политкорректность не имеет смысла, и подходит только для самообмана – никого, кроме самих себя, этот подход обмануть не сможет.

Как уже было сказано, формат гибридной войны куда более терпимо относится к экономическим связям, чем к культурно-информационным. Ни одна, даже самая крупная бизнес-компания, не сможет осуществить такой переворот в головах людей, как пропаганда, которая работает в том числе и через социальные сети.

Враки – тоже неплохо стреляют в гибридной

Все вокруг только делают вид, что этого не понимают, на самом же деле никакого секрета в этом ни для кого нет. И не надо возмущаться, отрицать очевидные факты и утверждать, что «Россия не ведет никакой пропагандистской работы в отношении Украины».

Это не только неестестественно, но и глупо – напротив, пропаганду как раз надо вести в отношении любой страны, с которой даже в теории возможен конфликт, не говоря уже о стране с которой идет необъявленная, пусть гибридная, но полноценная война.

Это не просто каприз и роскошь, а жизненная необходимость – умело построенная, основанная на глубинных страхах и комплексах пропаганда может сократить военный потенциал противоборствующей стороны, соответственно, уменьшить свои потери. Слово – против вражеской пули – согласитесь, обмен более чем выгодный.

В этой части войны вольно или невольно принимают участие все – музыканты, поэты и актеры, размывающие восприятие врага, СМИ, в том числе и социальные сети, которые методично вбивают в головы противостоящей стороны нужную точку зрения.

Самое главное – не подходить к этому вопросу с точки зрения мирного времени. Пока в стране худо-бедно, но мирно – запрет на визиты деятелей культуры – это дикость, а запрет социальных сетей и интернет-сайтов – это нарушение принципов свободы слова.

Однако война меняет все. Война вообще переворачивает с ног на голову все человеческие понятия. Если в мирной жизни вы убьёте человека – будете сидеть лет 20, но если убьёте на войне 1000 человек – получите орден, и вас будут возить по улицам городов в машине с откидным верхом, а толпа будет встречать вас восторженными выкриками и цветами.

Все гуманистические понятия, все библейские и прочие заповеди во время войны перестают действовать. Уж если это относится к самому священному - ценности человеческой жизни, то нет ничего странного в том, что это касается, скажем, Иосифа Кобзона или «Одноклассников».

На войне как на войне. Неважно, кому и насколько нравится нынешняя украинская власть - сейчас она просто воюет. Воюет так, как принято в гибридной войне. А как принято – никто не скажет. Опыта, что в Москве, что в Киеве - маловато. Война-то гибридная, всего-то Вторая в Евразии. Хотя если подумать, есть еще война за Карабах, за Абхазию, за Приднестровье. Идет Вторая гибридная мировая война.