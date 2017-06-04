Кадыров нашел причину хаоса в Европе

К внутреннему хаосу в Европе привело «страстное желание указывать России», считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

«Активно уделяя внимание другим странам, они совсем забыли про себя, про своих людей, про свои проблемы», — аргументирует руководитель республики.

Он прокомментировал серию произошедших 3 июня терактов в Лондоне, жертвами которых стали шесть человек. «Мы приносим свои глубокие соболезнования. Со своей стороны мы всегда готовы помочь и проконсультировать, как бороться с терроризмом; на своей территории мы его победили», — отметил глава Чечни.

По словам Кадырова, он беспокоится за жизни россиян, находящихся в Европе. Политик призвал всех жителей Чечни максимально ограничить свои поездки в европейские страны, а также потребовал от Брюсселя обеспечить безопасность туристов и чеченцев-беженцев.