США оповестили Турцию о начале операции в Ракке

США поставили в известность власти Турции о начале операции по освобождению сирийского города Ракка от террористов ИГИЛ, сообщил премьер-министр Бинали Йылдырым, передает Анадолу.

На встрече с группой представителей СМИ в резиденции «Чанкая» в Анкаре Йылдырым отметил, что операция началась в ночь со 2 на 3 июня 2017 года. «Информация о проведении операции доведена до сведения Анкары еще до ее начала», - отметил Йылдырым.

По его словам, Турция отвергает методы, к которым прибегли США для освобождения Ракки.

«Мы неоднократно на самых различных уровнях доводили до сведения американской стороны свою обеспокоенность относительно планирования операции в Ракке. Однако в ответ в Вашингтоне уверяли, что у них нет другого выбора, и они вынуждены сотрудничать с сирийскими ответвлениями РПК», - сказал турецкий премьер.

При этом американская сторона пообещала Анкаре, что контакты с PYD и YPG не будут долгосрочными и являются результатом «тактического сотрудничества».