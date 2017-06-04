Россия провела секретные военные учения в Приднестровье

Разведчики Оперативной группы российских войск (ОГРВ), дислоцированной на территории непризнанного Приднестровья, провели тренировочный налет на пост условного противника и захватили секретные документы, в том числе образцы новейшего вооружения. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Отмечается, что в ходе тренировок разведчики днем и ночью отработали в условиях, приближенных к боевым.

25 мая президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его главной целью на посту лидера страны является ее объединение. «У Молдавии нет будущего без Приднестровья, а у Приднестровья — без Молдавии», — сказал он. Президент также подчеркнул, что Приднестровская республика никогда не получит независимость и никогда не станет частью России.