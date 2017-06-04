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В Швеции подожгли общежитие для беженцев

 

Общежитие для беженцев, расположенное в городе Сёдерхамн на востоке Швеции, полностью сгорело в воскресенье утром. Как отмечает РИА Новости, об этом сообщает шведское информационное агентство ТТ.

В здании находилось примерно 60 –70 человек, никто из них не пострадал.

"Мы послали внутрь здания пожарных, но к нашему большому облегчению все жильцы выбрались сами. Здание было одноэтажным, сработала пожарная сигнализация. Жильцы проснулись и смогли сами выбраться", — рассказал шведскому агентству руководитель спасателей Турбьерн Ваннквист.

Причины пожара пока неизвестны, но полиция исходит из того, что это был поджог. Сгоревшее здание находится на территории городского кампуса Вогбру рядом с другими постройками, где ранее проживали 450 человек. Сегодня в комплексе проживает около 150 человек.

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