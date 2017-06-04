Нападение на казино в Маниле совершил бывший чиновник

Нападение на казино в столице Филиппин - Маниле, жертвами которого стали 38 человек, являлось не террористической атакой, а неудачной попыткой ограбления, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на шефа полиции страны Оскара Албаялде. Согласно Интерфаксу, он заявил на пресс-конференции 4 июня, что в нападении принимал участие один человек.

AP отмечает, что грабителем оказался бывший сотрудник департамента финансов Филиппин Джесси Карлос. Он был уволен в 2014 году за то, что попытался скрыть от властей свое имущество и таким образом нарушил требование о прозрачности активов государственных служащих на Филиппинах. Ему запретили занимать какие-либо государственные посты и лишили выходного пособия. Кроме этого, Карлос пристрастился к азартным играм, но средств ему не хватало. По просьбе его жены ему запретили вход во все казино.

Ранее сообщалось, что Карлос открыл огонь в казино, а затем поджег игровые столы. Начался сильный пожар, в результате которого погибли 38 человек. Большинство из них задохнулись от дыма. Согласно данным полиции, Карлос застрелился.