В Литве пьяные военные НАТО устроили драку

Четверо военнослужащих Германии, дислоцированные ранее в Литву, пострадали в ночь на субботу в городе Йонава во время драки; военные были в нетрезвом состоянии, сообщила в воскресенье пресс-служба литовской полиции.

"Во время драки в Йонаве пострадали четверо нетрезвых дислоцированных в Литву германских военных", — говорится в сообщении.

По данным полиции, конфликт произошел в ночь на субботу; в настоящее время военнослужащие проходят амбулаторное лечение.

Как добавляет полиция, во время инцидента военные Германии находились в гражданской одежде, само происшествие произошло не в служебное время. В настоящий момент ведется досудебное расследование.