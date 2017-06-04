Руководитель Рабочей группы Комиссии Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших Армен Каприелян отреагировал на публикацию haqqin.az, которая выставила его, мягко говоря, в неприглядном свете.

Напомним, что в статье haqqin.az «Кусок сахара для плененных азербайджанских детей» приводились слова армянского командира Ашота Абрамяна о пленных азербайджанских женщинах и детях. Абрамян сказал о пленных в интервью тому же изданию – «Новости Армении», которому через несколько недель Каприелян заявил, что «армяне, в отличие от противника, никогда не занимались захватом в плен детей».

Отвечая на материал haqqin.az, Каприелян заявил, что «не разочарует автора статьи и отреагирует столь же оперативно. К слову говоря, в нашей работе мы всегда стараемся реагировать в разумных временных рамках, дабы вопрос не потерял своей актуальности, а несведущий обыватель не усомнился в нашей правоте». Вряд ли главе Рабочей группы Комиссии Армении по вопросам пленных стоило вообще реагировать, ведь его ответ вызывает еще больше вопросов.

«Если уж писать о трагедиях войны, то давайте быть объективными. И если уж ссылаться на интервью армянского командира, то давайте выкладывать полный его текст, без всяких журналистских ухищрений и попыток вывести смысл сказанного за пределы содержания», - говорит Каприелян.

Странно, азербайджанские журналисты, по мнению армянского деятеля, должны полностью перепечатывать высказывания армянского командира? Про его дядю Хосрова, про то, что его автомат остался в Карабахе, про то, какой чувствительный и отважный генерал Тер-Тадевосян по кличке «Коммандос»?

«Неужели приводя выдерганные из контекста слова Ашота Абрамяна, вы надеялись, что заинтересовавшийся читатель, пожелавший ознакомиться с полным текстом небезызвестного интервью, не увидит того, что предшествовало этим словам?!», - спрашивает Каприелян.

Со всей ответственностью заявляем, что из контекста ничего выдернуто не было. Наверное, руководителю армянской Рабочей группы хотелось, чтобы мы написали про то, что якобы азербайджанские солдаты стреляли по своим же людям? Мы этого не написали, зачем тиражировать ложь?

А теперь самое главное. Каприелян заявляет, что «армянские воины спасали мирных азербайджанских жителей, тех же детей…».

«Да, армяне рассаживали азербайджанских женщин и детей в автобусы, но для того, чтоб дать тем возможность выехать из зоны активных боевых действий и спастись! И да, кормили азербайджанских детей сахаром из своих сухпайков, потому что это – ни в чем не повинные дети! Именно об этом говорит Ашот Абрамян, именно это он доводит до сведения простых людей и в т.ч. в Азербайджане».

Позвольте, но ведь сам Ашот Абрамян называл их ПЛЕННЫМИ. Ни о каком их спасении он ни слова не сказал, разве не так? Вот цитата: «После событий в Ходжалу (Ходжалы – ред.) мы взяли пленных. Среди них были женщины и дети». И, конечно, были и мужчины, ведь дети и женщины были СРЕДИ пленных.

Каприелян говорит: «кормили азербайджанских детей сахаром из своих сухпайков». Кормил-то сахаром один боевик – Арсен Акопян. А на него смотрели (возможно, как на идиота), улыбались и делали вид, что «не замечают».

Далее Каприелян говорит: «Мне не известны дальнейшие судьбы всех спасенных армянами азербайджанских детей, но одно могу сказать с уверенностью: дети, о которых рассказывал Абрамян в своем интервью, были спасены!». Это как так получается? Ему не известны их судьбы, но он уверен в спасении детей? Полная нелепица.

Да, кстати, а что на счет плененных женщин и мужчин?