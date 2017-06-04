по делу о теракте

Полицейские задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, сообщил Скотланд-Ярд.

"Задержания произведены в ходе операции в Баркинге на востоке Лондона", — говорится в заявлении полиции.

Сейчас спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов.

Скотланд-Ярд не раскрывает личностей задержанных, однако агентство Рейтер со ссылкой на своего фотографа, который находится на месте, сообщает, что в числе задержанных четыре женщины.

"Из многоквартирного дома были выведены четыре женщины, их лица были закрыты. Их увезли на двух полицейских микроавтобусах", — передает агентство.