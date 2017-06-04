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Трамп призвал жестче бороться с терроризмом

 

Президент США Дональд Трамп в связи с терактами в Лондоне призвал проявлять большую жесткость и приняться за обеспечение безопасности сограждан от террористов.

"Мы должны прекратить быть политкорректными и заняться безопасностью нашего народа. Если мы не будем разумными, дела пойдут только хуже", - написал в воскресенье Трамп на своей странице в твиттере, передает Интерфакс.

"Вы обратили внимание, что прямо сейчас у нас не идут дебаты о (контроле за распространением) огнестрельного оружия? Это потому, что они (террористы) использовали ножи и грузовик!" - отметил президент США.

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