Трамп призвал жестче бороться с терроризмом

Президент США Дональд Трамп в связи с терактами в Лондоне призвал проявлять большую жесткость и приняться за обеспечение безопасности сограждан от террористов.

"Мы должны прекратить быть политкорректными и заняться безопасностью нашего народа. Если мы не будем разумными, дела пойдут только хуже", - написал в воскресенье Трамп на своей странице в твиттере, передает Интерфакс.

"Вы обратили внимание, что прямо сейчас у нас не идут дебаты о (контроле за распространением) огнестрельного оружия? Это потому, что они (террористы) использовали ножи и грузовик!" - отметил президент США.