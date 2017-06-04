В Грузии заключенных разделят на курящих и некурящих

В грузинских тюрьмах все камеры разделят на камеры для курящих и некурящих заключенных. Об этом сообщается на сайте министерства по исполнению наказаний и апробации Грузии.

«Цель осуществленных изменений - оградить некурящих от вредного воздействия табачного дыма», — говорится в тексте документа.

Приказ главы ведомства вступил в силу с момента подписания.

Парламент Грузии в конце мая утвердил поправки в антитабачное законодательство, в соответствие с которыми в стране поэтапно будут введены новые ограничения на потребление табака и табачных изделий.