В Баку сохранится ветреная погода

5 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков, продолжит дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19°, днем 25-30° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 27-29° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75% ночью и 40-50% днем.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами – дожди. Днем в основном будет без осадков. Утром кое-где будет туман, западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 28-33°, в горах ночью 7-12°, днем 17-22° тепла.